ПУТИН: НЕСМОТРЯ НА ВСЕ КРИЗИСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ, ПЕРЕВОДЫ СРЕДСТВ ОТ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ ИЗ РФ В СВОИ СТРАНЫ НЕ СОКРАЩАЮТСЯ, А ПО НЕКОТОРЫМ ДАЖЕ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ
https://1prime.ru/finance/20220526/836989652.html
Экономика в период санкций
Центробанк обновит прогноз по темпам спада ВВП в текущем году
Ставка Банка России
Аналитик спрогнозировал уровень ключевой ставки к концу года
Осторожно, мошенники!
Банк России раскрыл новую схему мошенников
Авто
Собянин объявил об отказе выпускать старый "Москвич"
Курсы валют
Эксперт предрёк "американские горки" курсу рубля до конца года
Торги
Акции "Газпрома" рухнули на торгах
Газовые отношения РФ, Украины и ЕС
Венгрия продлила Украине доступ к своим газовым мощностям
Газовый вентиль
СМИ: Евросоюз обсуждает возможность импорта газа из Израиля
Продовольственный кризис
ООН: мир стоит на пороге продовольственного кризиса
Повышение цен в России
В России зафиксировали резкое подорожание соли
ПУТИН: НЕСМОТРЯ НА ВСЕ КРИЗИСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ, ПЕРЕВОДЫ СРЕДСТВ ОТ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ ИЗ РФ В СВОИ СТРАНЫ НЕ СОКРАЩАЮТСЯ, А ПО НЕКОТОРЫМ ДАЖЕ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ
https://1prime.ru/finance/20220526/836989652.html
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.