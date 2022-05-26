МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 13 по 20 мая снизились на 0,4% и составили 583,4 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ РФ. Набиуллина высказалась о ситуации с обслуживанием российского госдолга

"Международные резервы по состоянию на 20 мая составили 583,4 млрд долларов США, сократившись за неделю на 2,3 млрд долларов США, или на 0,4%, в результате отрицательной переоценки", — сообщил регулятор.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли 630,6 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.