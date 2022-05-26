МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 30 (2362).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 6062-У от 25.01.2022 "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 августа 2017 года № 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 68176 от 12.04.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6106-У от 28.03.2022 "О внесении изменений в приложение 3 к Указанию Банка России от 3 февраля 2021 года № 5724-У" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 68513 от 19.05.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6111-У от 31.03.2022 "О внесении изменений в пункт 1 Указания Банка России от 9 декабря 2019 года № 5348-У "О правилах наличных расчетов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 68497 от 17.05.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— приказ № ОД-1006 от 18.05.2022 "Об отзыве лицензии на осуществление взаимного страхования некоммерческой корпоративной организации "Потребительское общество взаимного страхования "Развитие предпринимательства";

— приказ № ОД-1046 от 23.05.2022 "Об отзыве лицензии на осуществление перестрахования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании "Паритет-СК".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: сообщение о приобретении прав /требований/ в части, превышающей 700 000 рублей, и осуществлении дополнительных компенсационных выплат вкладчикам из средств двадцать второго имущественного взноса Республики Крым; объявления Банка России.