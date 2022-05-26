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https://1prime.ru/finance/20220526/836992604.html
ВТБ разместил однодневные облигации в четверг
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ВТБ в четверг разместил однодневные биржевые облигации на 18,693 миллиарда рублей из лимита в 50 миллиардов, свидетельствуют материалы Московской биржи. ВТБ предложил дисконтные... ПРАЙМ, 26.05.2022
банки, финансы, новости, втб, облигации, россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. ВТБ в четверг разместил однодневные биржевые облигации на 18,693 миллиарда рублей из лимита в 50 миллиардов, свидетельствуют материалы Московской биржи.
ВТБ предложил дисконтные облигации по цене 99,965% от номинала, что соответствует доходности к погашению в 12,78% годовых. В ходе размещения было заключено 36 сделок.
Банк в 2016 году запустил инструмент по размещению однодневных облигаций из программы общим объемом 5 триллионов рублей.