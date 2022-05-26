МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. ВТБ в четверг разместил однодневные биржевые облигации на 18,693 миллиарда рублей из лимита в 50 миллиардов, свидетельствуют материалы Московской биржи. ВТБ снизит ставки по ипотеке с 30 мая

ВТБ предложил дисконтные облигации по цене 99,965% от номинала, что соответствует доходности к погашению в 12,78% годовых. В ходе размещения было заключено 36 сделок.

Банк в 2016 году запустил инструмент по размещению однодневных облигаций из программы общим объемом 5 триллионов рублей.