МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 20 мая составил 14,307 триллиона рублей после 14,361 триллиона на 13 мая, сообщил Банк России. Набиуллина: российская финансовая система будет остро нуждаться в деньгах

Таким образом, денежная база за этот период снизилась на 54,4 миллиарда рублей, или на 0,38%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.