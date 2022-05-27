Денежная база России в узком определении снизилась за неделю
Центробанк сообщил о снижении денежной базы России в узком определении до 14,307 триллиона рублей
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МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 20 мая составил 14,307 триллиона рублей после 14,361 триллиона на 13 мая, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за этот период снизилась на 54,4 миллиарда рублей, или на 0,38%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
https://1prime.ru/finance/20220527/836999388.html
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