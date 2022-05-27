МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Россия всегда будет ждать возвращения иностранных инвесторов, которые были вынуждены покинуть ее по политическим причинам, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Силуанов заявил, что хотел бы поесть в новом McDonald's

"Мы всегда будем ждать возврата тех инвесторов, которые сегодня по политическим соображениям нас покинули", — сказал он, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве РФ.

По его словам, зарубежный бизнес не хочет уходить из России, но делает это по требованию своих политиков. "Мы говорим: не уходите, работайте, пожалуйста. Мы создаем все условия для работы, даже метры поддержки, которые мы оказываем своим, точно также отказываются и иностранцам", — рассказал министр.

Он подчеркнул, что для властей сейчас самое важное — сохранить рабочие места на предприятиях компаний, которые уходят из страны.

"Мы всегда будем ждать, если они захотят вернуться. Уверен, что все эти отношения сложные закончатся, все заканчивается: и войны заканчиваются, и санкции заканчиваются, и ограничения заканчиваются. Но кто-то потеряет свой бизнес, а кто-то, кто не ушел, – сохранит его и, наоборот, разовьет", — заключил глава Минфина РФ.