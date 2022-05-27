МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. США приняли решение ввести санкции против двух российских банков за связи с Северной Кореей. Об этом сообщило американское министерство финансов. Россия и Китай заблокировали в СБ ООН усиление санкций против КНДР

Минфин включил в санкционные списки владивостокский Дальневосточный банк и самарский Банк "Спутник".

Под санкции также попала китайско-северокорейская компания Air Koryo Trading Corporation и живущий в Белоруссии гражданин КНДР.