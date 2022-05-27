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2022
https://1prime.ru/finance/20220527/837005686.html
США расширяют пакет санкций за связи с КНДР
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США приняли решение ввести санкции против двух российских банков за связи с Северной Кореей. Об этом сообщило американское министерство финансов. Минфин включил в санкционные... ПРАЙМ, 27.05.2022
банки, финансы, новости, кндр, сша, россия, санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. США приняли решение ввести санкции против двух российских банков за связи с Северной Кореей. Об этом сообщило американское министерство финансов.
Минфин включил в санкционные списки владивостокский Дальневосточный банк и самарский Банк "Спутник".
Под санкции также попала китайско-северокорейская компания Air Koryo Trading Corporation и живущий в Белоруссии гражданин КНДР.