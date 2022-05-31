МОСКВА,31 мая — ПРАЙМ. Американские корпорации и банки в ходе стремительной экспансии в Евросоюз на фоне ситуации на Украине взяли под контроль часть европейского газового рынка. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе речи в Казани. Байден изложил план борьбы с высокой инфляцией в США

Политик также высказал мнение, что конфликт между Россией и Украиной американцы используют для решения собственных политических и экономических задач.

"Корпорации и банки США, осуществляя стремительную экспансию в Европу, уже взяли под свой контроль часть газового европейского рынка", — отметил Патрушев. — "Возрос также приток американского капитала и в сектор полупроводников и другие отрасли хайтека".