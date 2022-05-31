МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Банк России ожидает, что во второй половине 2022 года произойдет сжатие ипотеки на рынке вторичного жилья из-за высоких ставок, при этом вырастет доля льготных ипотечных кредитов, говорится в обзоре финансовой стабильности регулятора за четвертый квартал 2021 — первый квартал 2022 года. Банк России подтвердил прогноз по росту ипотеки в 2022 году

"Во второй половине 2022 года ожидается рост доли льготных ипотечных кредитов за счет сжатия рынка вторичной ипотеки в условиях высоких ставок", — говорится в документе.

Темпы роста задолженности в ипотечном кредитовании в марте этого года сохранились на высоком уровне в 2,1% — население вкладывало сбережения в недвижимость, чтобы защитить их от обесценения, отмечает регулятор. Также поддержку ипотечному сегменту оказывают государственные льготные программы, на которые в марте пришлось 43% объема предоставленных кредитов. Однако в апреле эффект ранее одобренных заявок был исчерпан, и портфель показал снижение на 0,1% за месяц.

При этом в ЦБ отмечают негативный эффект расширения программ госсубсидирования ипотеки — это рост уязвимости сформированного портфеля в случае снижения цен на жилье, так как минимальный размер первоначального взноса по государственным программам составляет 15%.

Что касается кредитов в целом, качество розничного кредитного портфеля пока стабильно, отмечает регулятор. Спрос заемщиков на реструктуризацию и получение кредитных каникул остается умеренным: на 1 мая было реструктурировано 0,6% задолженности физлиц, что значительно меньше, чем в первый месяц пандемии.

"Однако у ряда банков уже отмечается увеличение доли потребительских кредитов, по которым заемщики допустили первую просрочку. На фоне роста безработицы и снижения реальных доходов населения качество розничного кредитного портфеля может ухудшиться, а спрос на реструктуризацию кредитов – возрасти", — отметили в ЦБ.