2022-05-31T16:55:50+03:00

2022-05-31T16:55:50+03:00

2022-05-31T16:55:50+03:00

2022

https://1prime.ru/finance/20220531/837041411.html

В Госдуме рассчитывают на принятие закона об отрицательных ставках

Финансы

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ГЛАВА КОМИТЕТА ГД ПО ФИНРЫНКУ АКСАКОВ ЗАЯВИЛ, ЧТО РАССЧИТЫВАЕТ НА ПРИНЯТИЕ В ИЮНЕ ЗАКОНА, РАЗРЕШАЮЩЕГО ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТАВКИ ПО ВАЛЮТНЫМ ВКЛАДАМ ЮРЛИЦ Новость дополняется ПРАЙМ, 31.05.2022

банки, финансы, экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60