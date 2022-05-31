МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. ГЛАВА КОМИТЕТА ГД ПО ФИНРЫНКУ АКСАКОВ ЗАЯВИЛ, ЧТО РАССЧИТЫВАЕТ НА ПРИНЯТИЕ В ИЮНЕ ЗАКОНА, РАЗРЕШАЮЩЕГО ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТАВКИ ПО ВАЛЮТНЫМ ВКЛАДАМ ЮРЛИЦ

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