МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. ГЛАВА КОМИТЕТА ГД ПО ФИНРЫНКУ АКСАКОВ ЗАЯВИЛ, ЧТО РАССЧИТЫВАЕТ НА ПРИНЯТИЕ В ИЮНЕ ЗАКОНА, РАЗРЕШАЮЩЕГО ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТАВКИ ПО ВАЛЮТНЫМ ВКЛАДАМ ЮРЛИЦ
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https://1prime.ru/finance/20220531/837041411.html
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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. ГЛАВА КОМИТЕТА ГД ПО ФИНРЫНКУ АКСАКОВ ЗАЯВИЛ, ЧТО РАССЧИТЫВАЕТ НА ПРИНЯТИЕ В ИЮНЕ ЗАКОНА, РАЗРЕШАЮЩЕГО ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТАВКИ ПО ВАЛЮТНЫМ ВКЛАДАМ ЮРЛИЦ
Новость дополняется
https://1prime.ru/finance/20220531/837041411.html
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