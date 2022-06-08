МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила об аресте активов компании, якобы принадлежащей российским предпринимателям. В Госдуме решили национализировать активы Украины

Уточняется, что речь идет об одном из крупнейших производителей бетоноконструкций. Компания поставляла свою продукцию как на Украину, так и за рубеж. При этом Служба не уточняет название фирмы и не приводит каких-либо доказательств.

"Служба безопасности установила, что конечными бенефициарами компании являются российские бизнесмены, причастные к финансированию "Л/ДНР", — говорится в сообщении СБУ в Telegram.

Согласно данным, стоимость арестованных активов — в числе которых все корпоративные права, банковские счета, движимое и недвижимое имущество — составляет 67,8 миллиона долларов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности России и ее резидентов.

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