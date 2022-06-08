Киев арестовал активы российских бизнесменов на 67,8 миллиона долларов
СБУ арестовала активы принадлежащей россиянам компании на 67,8 миллиона долларов
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила об аресте активов компании, якобы принадлежащей российским предпринимателям.
Уточняется, что речь идет об одном из крупнейших производителей бетоноконструкций. Компания поставляла свою продукцию как на Украину, так и за рубеж. При этом Служба не уточняет название фирмы и не приводит каких-либо доказательств.
"Служба безопасности установила, что конечными бенефициарами компании являются российские бизнесмены, причастные к финансированию "Л/ДНР", — говорится в сообщении СБУ в Telegram.
Согласно данным, стоимость арестованных активов — в числе которых все корпоративные права, банковские счета, движимое и недвижимое имущество — составляет 67,8 миллиона долларов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности России и ее резидентов.