МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Россия на фоне санкционной политики Запада прорабатывает альтернативные финансовые механизмы со странами Латинской Америки. Об этом заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова. Захарова: вопрос об ограничениях против авиаотрасли России изучит ИКАО

"В целях снижения санкционных рисков для реализации российско-латиноамериканского торгово-экономического сотрудничества мы последовательно работаем над внедрением альтернативных западным финансовых механизмов. Это безналичный расчет, установление прямых корреспондентских отношений между банками и так далее", — сообщила Захарова, отметив интерес России к дискуссиям вокруг организации и наполнения Саммита Америк.