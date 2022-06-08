Россия и Латинская Америка работают над альтернативными финмеханизмами
Захарова: Россия и Латинская Америка прорабатывают альтернативные Западу финансовые механизмы
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Россия на фоне санкционной политики Запада прорабатывает альтернативные финансовые механизмы со странами Латинской Америки. Об этом заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова.
"В целях снижения санкционных рисков для реализации российско-латиноамериканского торгово-экономического сотрудничества мы последовательно работаем над внедрением альтернативных западным финансовых механизмов. Это безналичный расчет, установление прямых корреспондентских отношений между банками и так далее", — сообщила Захарова, отметив интерес России к дискуссиям вокруг организации и наполнения Саммита Америк.
https://1prime.ru/finance/20220608/837118050.html
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