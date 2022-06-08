МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Россия на фоне санкционной политики Запада прорабатывает альтернативные финансовые механизмы со странами Латинской Америки. Об этом заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге по текущим вопросам внешней политики

Захарова: вопрос об ограничениях против авиаотрасли России изучит ИКАО

"В целях снижения санкционных рисков для реализации российско-латиноамериканского торгово-экономического сотрудничества мы последовательно работаем над внедрением альтернативных западным финансовых механизмов. Это безналичный расчет, установление прямых корреспондентских отношений между банками и так далее", — сообщила Захарова, отметив интерес России к дискуссиям вокруг организации и наполнения Саммита Америк.