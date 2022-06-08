МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 31 /2363/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 6100-У от 24.03.2022 "О признании не подлежащим применению приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 ноября 2006 года № 06-125/пз-н "О минимальной стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, по достижении которой паевой инвестиционный фонд является сформированным" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 68595 от 25.05.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— обобщенные данные отчета государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" за 2021 год.

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: количественные характеристики банковского сектора Российской Федерации на 1.05.2022; перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1-1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1.05.2022; перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1.05.2022; объявления Банка России.