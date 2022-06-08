МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 июня 2022 года, по предварительным данным, исполнены на 1,229 триллиона рублей, или 41,1% от годового плана, сообщил Минфин РФ. Госдума приняла в первом чтении закон о создании единого Соцфонда

"По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов — по состоянию на 1 июня 2022 года – составило 1 229,7 миллиарда рублей или 41,1% от плановых бюджетных назначений", — говорится в сообщении министерства.

Лидерами по расходованию средств стали нацпроекты "Наука и университеты" (64,5%), "Здравоохранение" (51,6%), "Жилье и городская среда" (50,8%).

Исполнение расходов по комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) составило 57,2%, по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" — 47,3%, "Демография" — 46,5%, "Производительность труда" — 46%.

Расходы по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" составили 31,6% от годового плана, "Образование" — 26%, "Экология" — 25,6%, "Международная кооперация и экспорт" — 23,6%, "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" — 23,3%.

Менее чем на 20% исполнены нацпроекты "Культура" и "Цифровая экономика Российской Федерации": расходы по ним составили соответственно 20,8% и 18,8% от годового планового объема.

Национальные проекты были приняты правительством по поручению президента РФ в 2018 году. Всего их 14, и они реализуются по трем направлениям: "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост".