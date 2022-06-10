МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Депутаты фракции ЛДПР во главе с ее руководителем Леонидом Слуцким предложили установить срок действия договора ОСАГО от одного месяца до года, соответствующий документ размещен в Telegram-канале заместителя руководителя фракции Ярослава Нилова. Названы повреждения авто, которые не покроет ни одна страховка

"Законопроектом предлагается внести в пункт 1 статьи 10 закона об ОСАГО изменение, установив срок действия договора обязательного страхования в интервале от одного месяца до одного года", — говорится в тексте пояснительной записки.

Согласно пояснительной записке к проекту, цель изменений — снизить количество случаев использования транспортных средств без ОСАГО.

На данный момент срок действия ОСАГО составляет 1 год, за исключением некоторых случаев: при временном использовании транспортного средства на территории России, в случае приобретения транспортного средства для следования к месту регистрации транспортного средства на срок, не превышающий 20 дней, также договор ОСАГО может быть заключен с учетом сезонного и иного временного использования транспортного средства в течение трех и более месяцев в календарном году. Однако в этом случае срок действия указанного договора также составляет один год.

В пояснительной записке к проекту сообщается, что в 2021 году был зафиксирован рост случаев езды без полисов ОСАГО.

"По разным оценкам, количество автомобилистов, которые выезжают на дорогу без полисов ОСАГО, либо приобретают фальшивые документы, рискуя быть привлеченным к административной ответственности либо стать виновником дорожно-транспортного происшествия, составляет 3-4 миллиона человек", — уточняется в документе.