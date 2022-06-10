СИТУАЦИЯ С ВЫПЛАТАМИ ПО ВНЕШНЕМУ ДОЛГУ РФ СВЯЗАНА С ТЕХНИЧЕСКИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ, ДЕНЬГИ ЕСТЬ — НАБИУЛЛИНА

ЦБ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ НАД ИСКАМИ ПО ЗАМОРОЗКЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЗЕРВОВ РФ — НАБИУЛЛИНА