2022-06-10T15:42:00+03:00
2022-06-10T16:14:08+03:00
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2022
https://1prime.ru/finance/20220610/837143543.html
Банк России объяснил трудности с выплатами по внешнему долгу
Финансы
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СИТУАЦИЯ С ВЫПЛАТАМИ ПО ВНЕШНЕМУ ДОЛГУ РФ СВЯЗАНА С ТЕХНИЧЕСКИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ, ДЕНЬГИ ЕСТЬ — НАБИУЛЛИНА ЦБ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ НАД ИСКАМИ ПО ЗАМОРОЗКЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЗЕРВОВ РФ —... ПРАЙМ, 10.06.2022
финансы, новости, цб рф, внешний долг, эльвира набиуллина
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