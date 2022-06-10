ЦБ РФ ПОДДЕРЖИВАЕТ ЗАКОНОПРОЕКТ ПО ЗАМЕЩАЮЩИМ ОБЛИГАЦИЯМ, ОНИ ДОЛЖНЫ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЗАЩИЩАТЬ ИНТЕРЕСЫ РОССИЙСКИХ ИНВЕСТОРОВ — НАБИУЛЛИНА
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ЦБ РФ ПОДДЕРЖИВАЕТ ЗАКОНОПРОЕКТ ПО ЗАМЕЩАЮЩИМ ОБЛИГАЦИЯМ, ОНИ ДОЛЖНЫ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЗАЩИЩАТЬ ИНТЕРЕСЫ РОССИЙСКИХ ИНВЕСТОРОВ — НАБИУЛЛИНА
https://1prime.ru/finance/20220610/837144139.html
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