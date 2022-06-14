МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. ЦБ РФ предложил разрешить россиянам устанавливать специальный запрет в своей кредитной истории на получение новых займов — это позволит снизить риск использования злоумышленниками утечек личных данных граждан для получения кредитов, говорится в сообщении регулятора. Банк России предупредил россиян о новой схеме телефонного мошенничества

"Человек сможет обезопасить себя от ситуации, когда мошенники на его имя оформляют кредит или займ. Для этого надо будет зафиксировать специальный запрет в своей кредитной истории. Новый механизм позволит снизить риск использования злоумышленниками утечек личных данных граждан, включая копии паспортов, логины, пароли и так далее", — сказано в сообщении.

Отмечается, что подробные условия работы этого механизма будут установлены нормативным актом Банка России. Регулятор уже подготовил необходимые законодательные предложения и направил их на межведомственное согласование.

Предполагается, что ограничения могут быть разные: по виду кредитора (банк или МФО), способу обращения (дистанционно или в офисе), а также на все или отдельные виды кредитов и займов. Эксперт рассказал о ПО, способном "доить" компьютер "до конца"

"Банки и микрофинансовые организации (МФО) перед выдачей кредитов и займов должны будут проверять в кредитной истории заемщика наличие самоограничений. И если, несмотря на то что они действуют, кредитор все равно выдаст деньги, он не сможет требовать погашения долга", — подчеркнул руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

При желании человек сможет бесплатно устанавливать и снимать такие ограничения сколько угодно раз, в зависимости от жизненной ситуации — достаточно обратиться в любое квалифицированное бюро кредитных историй, в том числе через банк, МФО или через портал госуслуг, отмечается в релизе.