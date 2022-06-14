МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Объем денежной базы в России в широком определении по состоянию на 1 июня составил 18,664 триллиона рублей после 18,345 триллиона на 1 мая, сообщил Банк России.

Таким образом, за месяц показатель вырос на 318,9 миллиарда рублей, или на 1,7%.

Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (13,971 триллиона рублей на 1 июня). Кроме того, она включает в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (1,797 триллиона), обязательные резервы (146 миллиардов) и депозиты кредитных организаций в Банке России (2,751 триллиона рублей).