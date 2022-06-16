С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Российский рынок должен расти, несмотря ни на что; рублевый рынок будет оживляться, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава ВТБ Андрей Костин.

"Я думаю, что российский рынок должен расти, невзирая на все сложности", — сказал Костин, отвечая на вопросы журналистов.

"Рублевый рынок будет оживляться", — добавил он.