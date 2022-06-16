2022-06-16T15:35:39+03:00
2022-06-16T15:35:39+03:00
2022-06-16T15:35:39+03:00
2022
https://1prime.ru/finance/20220616/837195636.html
Костин рассказал о перспективах рублевого рынка
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Российский рынок должен расти, несмотря ни на что; рублевый рынок будет оживляться, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава ВТБ Андрей Костин. "Я думаю, что российский рынок... ПРАЙМ, 16.06.2022
финансы, экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Российский рынок должен расти, несмотря ни на что; рублевый рынок будет оживляться, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава ВТБ Андрей Костин.
"Я думаю, что российский рынок должен расти, невзирая на все сложности", — сказал Костин, отвечая на вопросы журналистов.
"Рублевый рынок будет оживляться", — добавил он.