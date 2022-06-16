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2022-06-16T16:46:06+03:00
2022
https://1prime.ru/finance/20220616/837197106.html
В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 32 (2364)
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В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 32 /2364/. В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы: — указание № 6003-У от 3.12.2021 "О... ПРАЙМ, 16.06.2022
банки, финансы, новости, вестник банка россии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 32 /2364/.
В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:
— указание № 6003-У от 3.12.2021 "О внесении изменений в Положение Банка России от 25 февраля 2019 года № 676-П "О порядке назначения, осуществления и прекращения деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, назначаемой в связи с отзывом у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 68703 от 1.06.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/.
В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1.05.2022; объявления Банка России.