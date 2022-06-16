МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 32 /2364/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 6003-У от 3.12.2021 "О внесении изменений в Положение Банка России от 25 февраля 2019 года № 676-П "О порядке назначения, осуществления и прекращения деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, назначаемой в связи с отзывом у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 68703 от 1.06.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1.05.2022; объявления Банка России.