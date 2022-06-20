МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Минфин России внес в кабмин проект постановления для снижения ставки по льготной ипотеке на жилье в новостройках с 9% до 7%, говорится в релизе ведомства. Источник назвал размер российского госдолга в 2023-2025 годах

"Минфин России разработал и внес 17 июня 2022 года в правительство РФ проект постановления, предусматривающий изменение условий льготной ипотеки на новостройки. Документ предусматривает снижение ставки по льготной ипотеке с 9% до 7%. Снижение ставки по льготной ипотеке на новостройки поддержит граждан и создаст дополнительный спрос на жилье, что положительно скажется на строительной отрасли", — сказано в сообщении.

Программа действует до конца 2022 года. Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 миллионов рублей, для остальных регионов – до 6 миллионов рублей. При сочетании этой программы с рыночной или другой субсидированной ипотекой можно увеличить лимит до 30 миллионов рублей и до 15 миллионов рублей соответственно.

С начала действия программы "Льготная ипотека" выдано 781,5 тысячи кредитов на общую сумму 2,3 триллиона рублей, в том числе в 2022 году – 100,9 тысячи кредитов на сумму 301,8 миллиарда рублей, отметил Минфин.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на минувшей неделе на ПМЭФ, предложил снизить ставку льготной ипотеки на новостройки с 9% до 7%.