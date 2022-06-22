На Украине арестовали имущество принадлежащих россиянину предприятий
На Украине арестовали имущество принадлежащих россиянину предприятий на 2,1 миллиона долларов
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. По сообщению офиса генпрокуратуры Украины, в стране арестовано имущество предприятий, владельцем которых является гражданин России, на сумму около 2,1 миллиона долларов.
Отмечается, что под арест попали корпоративные права и имущество одиннадцати юридических лиц, объекты недвижимости, транспортные средства и специальную технику на сумму более 65 миллиона гривен. Бенефециарный владелец предприятий, являющийся российским гражданином, обвиняется в организации на территории Украины незаконной добычи и переработки полезных ископаемых с экспортом их в Россию, подчеркнули в офисе генпрокуратуры.
https://1prime.ru/finance/20220622/837259808.html
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