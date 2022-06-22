МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Клиенты одного из крупнейших российских брокеров "Финама" временно не могут пополнять и снимать со счета доллары США и евро по техническим причинам, но это не затрагивает сделки на бирже, сказал РИА Новости замгендиректора по брокерскому бизнесу компании "Финам" Дмитрий Пантеровский.

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Ранее в телеграм-каналах клиентов компании появилось сообщение о письме компании, в котором указывалось, что по техническим причинам, связанным с инфраструктурными ограничениями, клиентам "Финама" временно недоступны некоторые операции с иностранными валютами – долларами США и евро. В частности, в указанных валютах пока невозможно осуществить ввод или вывод средств со счета, говорилось там же.

"Наши клиенты действительно временно не могут пополнять и снимать со счета доллары США и евро. Ограничения обусловлены чисто техническими причинами и не затрагивают сделки на бирже и операции с российской валютой. Поводов для беспокойства нет: вся иностранная валюта на счетах клиентов в "Финаме" находится в полной безопасности. При необходимости клиенты могут продать доллары и евро и вывести средства в рублях, либо конвертировать их в другую валюту", — сказал замгендиректора по брокерскому бизнесу компании "Финам" Дмитрий Пантеровский.

"Мы работаем над тем, чтобы в ближайшее время восстановить возможность совершения операций с долларами и евро", — добавил он.