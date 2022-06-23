МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Средние ипотечные ставки в России за исключением льготных программ в ближайшее время будут на уровне 10,5-11%, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет.
"Мы прогнозируем, что ставки вне льготных программ в ближайшее время будут на уровне 10,5-11%, а все стимулирующие строительство программы будут развиваться", — сказала она.
По ее словам, ожидается постепенное восстановление отложенного спроса на ипотеку, особенно в части льготного кредитования при сохранении лимитов кредитования и снижения ставок по программам.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 13.00 мск.
https://1prime.ru/finance/20220623/837268546.html
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