МОСКВА, 23 июня — ПРАЙМ. Европейский центральный банк в сентябре впервые за десятилетие поднимет свою депозитную ставку выше нуля, считает большинство опрошенных Reuters экономистов. По их мнению, к концу года ставка будет как минимум на 50 базисных пунктов выше, чем ожидалось ранее. ЕЦБ допустил повторное повышение ставок в сентябре

Хотя инфляция в еврозоне пока не достигла своего пика, разрабатывая новый инструмент для ограничения дивергенции доходности гособлигаций разных стран валютного блока, ЕЦБ обеспечил себе возможность догнать другие ведущие центральные банки, спешащие поднять свои ставки до нейтрального уровня.

Из 55 экономистов, принявших участие в опросе 15-22 июня, все кроме двух считают, что 21 июля ЕЦБ поднимет ставку на четверть процентного пункта, до —0,25%. Повышения ставка на 50 базисных пунктов ожидают двое экономистов, тогда как среди респондентов предыдущего опроса столь значительного повышения не допускал никто.

Повышения ставки на 50 базисных пунктов в сентябре, до 0,25%, ожидает подавляющее большинство респондентов: 50 из 55, или 91%.

В мае экономисты полагали, что ЕЦБ выведет депозитную ставку, которая сейчас составляет —0,50%, с отрицательной территории лишь в 4-м квартале.

Около 60% (33 из 55 респондентов) ожидают еще одного повышения ставки на 25 базисных пунктов в октябре, и около 85% (47 из 55) прогнозируют такое же повышение ставки в декабре. В результате к концу года депозитная ставка будет составлять 0,75%.

При этом некоторые экономисты допускают, что в конце декабря ставка достигнут 1,25%, предполагая возможность более значительных повышений.

"ЕЦБ готовится сделать бросок к нейтральной ставке, чтобы купировать нарастание базового инфляционного давления, — отмечает Пол Холлингсворт из BNP Paribas. — Риски для краткосрочных перспектив смещены в сторону более быстрого повышения (ставок)".

"Дело не только в вероятности неприятных сюрпризов со стороны инфляции, но и в том, что наличие страхующего инструмента в некоторой степени ослабляет обеспокоенность относительно потенциального влияния (повышения ставок) на спрэды доходности периферийных облигаций", — объясняет он.