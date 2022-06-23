МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. ВТБ в июне зафиксировал ускоренный рост классических рублевых сбережений — вкладчики ждут дальнейшего снижения средней доходности по депозитам, по прогнозу банка, ставки по вкладам в РФ летом составят 6-8%, сообщила пресс-служба кредитной организации. Банки смогут вводить повышенную комиссию по валютным вкладам для бизнеса

"В июне мы зафиксировали ускоренный рост классических рублевых сбережений. Активность вкладчиков связана со стабилизацией ситуации, а также с ожиданием дальнейшего снижения средней доходности по депозитам вслед за ключевой ставкой: население торопится разместить средства с хорошим фиксированным доходом до очередного снижения рыночных ставок", — приводится в сообщении комментарий начальника управления "Сбережения" ВТБ Максима Степочкина.

Так, с начала июня ВТБ привлек на рублевые депозиты, накопительные и текущие счета свыше 150 миллиардов рублей новых средств клиентов – это втрое больше, чем за весь май. В результате объем классических сбережений физлиц в рублях с марта увеличился в ВТБ на 750 миллиардов рублей и превысил 4,2 триллиона рублей, что более чем на 15% выше уровня начала года.

Средства с планово закрывающихся вкладов большинство клиентов также переразмещает на новые депозиты, дополнительный приток стимулируется сезонными акциями, добавил Степочкин.

"По оценкам банка, с учетом июньского снижения ключевой ставки на 1,5 процентного пункта средняя доходность по депозитам и накопительным счетам на рынке достигнет летом уровня 6-8%, вернувшись к значениям начала года", — отмечается в сообщении.

По данным Банка России, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, продолжила снижение с рекордного значения марта и по итогам первой декады июня опустилась на 0,76 процентного пункта — до 9,09% с 9,85% в третьей декаде мая.