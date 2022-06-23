МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Минфин рассчитывает, что российские банки в нынешнем году выдадут ипотечных кредитов не меньше, чем по итогам года прошлого, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, выступая на круглом столе комитета Госдумы по финрынку. Власти не будут рефинансировать льготную ипотеку

Российские банки по итогам прошлого года выдали 1,9 миллиона ипотечных кредитов на рекордные 5,7 триллиона рублей. Минфин РФ в начале июня прогнозировал, что выдача ипотеки на новостройки в России в 2022 году может вырасти в сравнении с этим рекордным показателем, при этом объем выдач по льготным программам по итогам текущего года будет больше прошлогодних 1,6 триллиона рублей. Тем временем во вторник премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 7% с 9%.

"Я думаю, что люди сейчас конечно будут брать (ипотечные кредиты — ред.). И мы, конечно, исходим из того, что мы поручения президента (РФ Владимира Путина — ред.) выполним. В этом году ипотечных кредитов будет выдано не меньше, чем в прошлом. Соответственно, конечно, большую роль в этом сыграет решение президента по снижению ставки по программе льготной ипотеки", — сказал Моисеев.

"Мы увидели значительный рост ипотечного кредитования в мае… там прям процентов пятьдесят каждую неделю был рост. И говорит о том, что люди увидели, что ситуация стабильна, что работа у них сохранилась, что все в стране в целом, там, работает, как и было", — добавил он.