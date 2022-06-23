МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Минфин рассчитывает, что российские банки в нынешнем году выдадут ипотечных кредитов не меньше, чем по итогам года прошлого, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, выступая на круглом столе комитета Госдумы по финрынку. 

В банке

Власти не будут рефинансировать льготную ипотеку

Российские банки по итогам прошлого года выдали 1,9 миллиона ипотечных кредитов на рекордные 5,7 триллиона рублей. Минфин РФ в начале июня прогнозировал, что выдача ипотеки на новостройки в России в 2022 году может вырасти в сравнении с этим рекордным показателем, при этом объем выдач по льготным программам по итогам текущего года будет больше прошлогодних 1,6 триллиона рублей. Тем временем во вторник премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 7% с 9%.

"Я думаю, что люди сейчас конечно будут брать (ипотечные кредиты — ред.). И мы, конечно, исходим из того, что мы поручения президента (РФ Владимира Путина — ред.) выполним. В этом году ипотечных кредитов будет выдано не меньше, чем в прошлом. Соответственно, конечно, большую роль в этом сыграет решение президента по снижению ставки по программе льготной ипотеки", — сказал Моисеев.

"Мы увидели значительный рост ипотечного кредитования в мае… там прям процентов пятьдесят каждую неделю был рост. И говорит о том, что люди увидели, что ситуация стабильна, что работа у них сохранилась, что все в стране в целом, там, работает, как и было", — добавил он.