МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 33 (2365).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

указание № 6129-У от 25.04.2022 "О признании не подлежащими применению приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 14 июня 2007 года № 07-67/пз-н и пункта 5 Изменений, которые вносятся в приказы Федеральной службы по финансовым рынкам, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 16 июля 2009 года № 09-27/пз-н" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 68733 от 3.06.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

указание № 6134-У от 27.04.2022 " О внесении изменения в абзац первый пункта 1 Указания Банка России от 10 сентября 2020 года № 5542-У "О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 68777 от 8.06.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

указание № 6136-У от 4.05.2022 "О признании утратившим силу Указания Банка России от 19 июня 2014 года № 3285-У "О порядке и сроках замены бланков лицензий на осуществление страхования /перестрахования/ в целях приведения их в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 687814 от 9.06.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

приказ № ОД-1259 от 16.06.2022 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" /акционерное общество/ АКБ "Проинвестбанк" /АО/ /г. Пермь/";

информационное письмо № ИН-02-28/81 от 14.06.2022 "Об ограничении раскрытия информации на рынке ценных бумаг";

информационное письмо № ИН-03-59/82 от 14.06.2022 "О недопустимости одностороннего увеличения/установления комиссионных вознаграждений по договору с потребителем".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: статистика территориального присутствия действующих кредитных организаций и их подразделений по состоянию на 01.05.2022; сообщение о приобретении прав /требований/ в части, превышающей 700 000 рублей, и осуществлении дополнительных компенсационных выплат вкладчикам из средств двадцать третьего имущественного взноса Республики Крым; сообщения об исключении КБ "ВЕБРР" /ООО/, ПАО "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК", ООО КБ "Кредитинвест", ООО "МГМБ", ООО КБ "ПрестижКредитБанк" из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов; объявления Банка России.