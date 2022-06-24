Банк России продлил послабление по лимитам открытых валютных позиций
Центробанк продлил действие послабления по лимитам открытых валютных позиций до конца года
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Банк России продлил на следующее полугодие режим неприменения дисциплинарных мер к банкам, подпавшим под международные санкции, в случае несоблюдения ими лимитов открытых валютных позиций, сообщил регулятор.
"Банк России продлевает на период с 1 июля по 31 декабря 2022 года действие ранее введенного послабления по неприменению мер к банкам, в отношении которых были введены иностранные санкции, в случае несоблюдения ими лимитов открытых валютных позиций (ОВП)", — указал ЦБ.
Отмечается, что такое решение принято для поддержания финансовой устойчивости банков и их адаптации к соблюдению регулятивных требований.
ЦБ при этом подчеркнул, что банкам необходимо формировать и реализовывать планы выхода из таких послаблений. Одновременно банкам не следует увеличивать ОВП относительно позиций на 1 июля при несоблюдении лимитов на указанную дату.
Банк России также подчёркивает, что продолжит следить за валютными позициями и при принятии решения о надзорных действиях будет оценивать обоснованность превышений лимитов, а также эффективность ограничения валютного риска банками.
https://1prime.ru/finance/20220624/837282848.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.