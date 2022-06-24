МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Банк России определил базовый уровень доходности по вкладам в рублях до востребования в июле на уровне 15,416% годовых после 20,017% в июне, следует из материалов регулятора. Банк России смягчил требования по взносам в капитал иностранных компаний

Базовый уровень доходности депозитов в рублях на срок до 90 дней составит 14,52%, от 91 до 180 дней — 15,32%, от 181 дня до года — 14,547%, по вкладам сроком больше года — 11,225%, уточняет ЦБ.

Для вкладов граждан в долларах базовый уровень доходности определен следующим образом: по депозитам до востребования — 0,036%, на срок до 90 дней — 1,095%, от 91 до 180 дней — 1,504%, от 181 дня до года — 2,018%, на срок свыше года — 2,269%.

В свою очередь, базовая ставка по вкладам в евро до востребования составит 0,01%, на срок до 90 дней — 1,2%, от 91 до 180 дней — 0,854%, от 181 дня до года — также 0,653%, на срок больше года — 1,2%.

Банки РФ с 1 июля 2015 года обязаны платить дифференцированные взносы в Фонд обязательного страхования вкладов в зависимости от процентной ставки по вкладам граждан, а с 1 января 2016 года — в зависимости от финансовой устойчивости.

ЦБ ежемесячно определяет базовый уровень доходности вкладов в валюте и рублях как среднюю из максимальных ставок по вкладам в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов. При превышении этого уровня не более чем на два процентных пункта банк будет платить только базовую ставку, которая сейчас составляет 0,12%.