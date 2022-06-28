МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Попытки раскручивать тему дефолта в России по внешнему долгу напоминают "глуповатое шапито", считает глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. В Совфеде рассказали, зачем США "сочинили" дефолт России

"Ориентироваться будем на спокойное и разумное заявление нашего министра финансов Антона Силуанова о том, что лишение России возможности обслуживать свой суверенный внешний долг искусственное", — написал он в телеграм.

По мнению парламентария, Запад стремится повесить на Россию ярлык "дефолт" на фоне "откровенно бандитского" захвата активов страны за рубежом.

"Выкрутасы Запада напоминают глуповатое шапито", — отметил Карасин.

Bloomberg ранее сообщил, что в России в ночь с воскресенья на понедельник якобы случился дефолт — впервые с 1918 — из-за невыплаты страной обязательств по суверенному валютному долгу. По данным агентства, дефолт является кульминацией западных санкций, однако он носит "символический характер" и мало повлияет на россиян. "Дефолтное клеймо". Как Запад вновь пытается очернить репутацию России

Минфин России 27 мая должен был выплатить купоны по выпускам еврооблигаций с погашением в 2026 и 2036 годах в долларах и евро. Однако ведомство произвело выплаты заранее, поскольку позднее американский минфин заявил, что не станет продлевать России лицензию на обслуживание внешнего долга в долларах. По данным Bloomberg, держатели российских евробондов так и не получили выплаты по ним, несмотря на то, что до Национального расчетного депозитария дошли деньги от Минфина для выплаты дохода по еврооблигациям обоих выпусков. При этом месячный грейс-период для доведения средств до инвесторов закончился 27 июня.

При этом международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что держатели российских евробондов не получили выплаты в должный срок, что расценивается как дефолт.