МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Изменения порядка идентификации клиентов страховых компаний, вступающие в силу с 29 июня, увеличат доступность страховок для физлиц и сократят операционные издержки компаний, сказали опрошенные эксперты РИА Новости. Страховщик назвал самые аварийные марки машин в России в первом квартале

Изменения, внесенные в статью 7 антиотмывочного закона (115-ФЗ) вступают в силу 29 июня. Идентификация физлица – клиента страховой компании не проводится (за некоторыми исключениями), если их сумма не превышает 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей.

В отношении страховых премий по ОСАГО и каско (за исключением средств железнодорожного транспорта) этот порог установлен на уровне 40 000 рублей либо в иностранной валюте, сумма которой эквивалентна 40 000 рублей. Кроме того, с 29 июня для проведения упрощенной идентификации физлиц-клиентов страховщиков также можно использовать водительское удостоверение.

"Изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ (борьбы с отмыванием – ред.), в части страхования, идут по пути последовательных корректировок, основанных на оценке рисков. Регулярная оценка рисков ПОД/ФТ в страховании демонстрирует минимальные значения и возможность упрощения процедуры идентификации в целях ПОД/ФТ при заключении договоров страхования", — сказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктор Дубровин.

Он также отметил, что порог в 15 тысяч рублей для идентификации в целях ПОД/ФТ был установлен более 10 лет назад и с точки зрения инфляции давно требовал корректировки. В данном случае регулятор двигается постепенно, и на данном этапе, порог увеличен для двух видов страхования: ОСАГО и каско. Страховое сообщество надеется, что аналогичные корректировки будут и по другим видам страхования, замечает вице-президент ВСС.

"В части возможности использования водительского удостоверения при упрощенной идентификации, то это тоже логический шаг, так как 115-ФЗ уже давно позволял использовать для упрощенной идентификации данные различных государственных органов, соответственно было логично включить и водительское удостоверение для данных целей", — говорит он.

"При заключении договоров страхования премию получает страховая компания, которая является российским юрлицом с лицензией и не подозревается в финансировании терроризма. Поэтому проводить идентификацию целесообразно в момент выплаты возмещения, чтобы деньги не попали тем, кто финансирует терроризм", — отметила председатель совета Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ) Катерина Якунина.

Она считает, что пересмотры пороговых значений или изменение порядка идентификации клиентов в целом будет способствовать доступности страховых продуктов и увеличит возможности для заключения новых договоров страхования.