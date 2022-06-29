МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. ЦБ РФ выступает за то, чтобы разрешить компаниям РФ досрочно погашать валютные долги, при этом в случае евробондов нужно защитить интересы российских инвесторов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Также выступаем за то, чтобы дать возможность нашим компаниям, если они хотят, досрочно погашать (валютные — ред.) долги, но, прежде всего, по кредитам, потому что по еврооблигациям все-таки должны быть защищены интересы российских инвесторов", — сказала она, выступая на съезде РСПП.