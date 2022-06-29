МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. В пресс-службе Московского индустриального банка (МИнБанка) заявили РИА Новости, что санкции, которые ввела Великобритания, не окажут существенного влияния на его работу, все системы и офисы функционируют в штатном режиме. Великобритания расширила антироссийский санкционный список

"Банк заранее подготовился к различным сценариям развития событий и минимизировал возможные риски от санкций. Мы продолжаем бесперебойное обслуживание клиентов — физических и юридических лиц, все системы и офисы функционируют в штатном режиме. Введенные санкции не окажут существенного влияния на работу МИнБанка", — сказано в сообщении.

Непрерывность деятельности кредитной организации гарантирована ЦБ РФ, отметили в пресс-службе.

Великобритания в среду ввела санкции против Московского индустриального банка. Уточняется, что в ограничительные меры входит заморозка активов. Причиной введения санкций указывается поддержка правительства РФ и получение выгоды от деятельности, которая связана с государством.