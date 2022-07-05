МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Банк Англии во вторник предупредил, что экономические перспективы Великобритании и всего мира ухудшились и рекомендовал кредитным организациям наращивать буферный капитал, чтобы справиться с грядущими потрясениями. British Airways назвала текущее время "самым непростым" для авиаотрасли

"Экономические перспективы Великобритании и всего мира значительно ухудшились", — заявил Банк Англии в своем докладе по финансовой стабильности, добавив, что развитие ситуации на Украине может быть ключевым фактором.

Международные организации, составляющие экономические прогнозы, такие как Международный валютный фонд и Организация экономического сотрудничества и развития, сообщают, что Великобритания сейчас в большей степени предрасположена к рецессии и устойчиво высокой инфляции, чем другие западные страны, которые тоже сталкиваются с волатильностью на мировых рынках энергоносителей и сырьевых товаров.

Британские банки достаточно подготовлены для того, чтобы справиться даже с серьезным экономическим спадом, заявил Банк Англии, хотя и ожидает, что коэффициент достаточности капитала, который все еще высок, немного снизится на протяжении ближайших нескольких кварталов.

Члены комитета по финансовой политике подтвердили, что Банк Англии удвоит контрциклический буфер капитала (CCYB) до 2,0% к июлю следующего года, добавив, что этот уровень может отклоняться в ту или иную сторону в зависимости от развития ситуации в мировой экономике.

CCYB представляет собой дополнительный буфер капитала для банков, размер которого колеблется в зависимости от перспектив экономики.

Несмотря на кризис, вызванный ростом стоимости жизни на фоне инфляции, стремящейся к двухзначным цифрам, Банк Англии отметил, что банки устойчивы к кредитным рискам среди домохозяйств и компаний.

Центральный банк также выразил беспокойство относительно состояния основных финансовых рынков, таких как рынки гособлигаций США и Великобритании, которые столкнулись с нехваткой ликвидности, когда пандемия коронавируса вызвала панические продажи. Вице-канцлер Германии дал прогноз по ценам на газ

"На фоне высокой волатильности условия ликвидности ухудшились даже на рынках, которые обычно отличаются высокой ликвидностью, такие как рынок казначейских облигаций США, золотообрезных облигаций Великобритании и фьючерсов на процентные ставки", — сказал Банк Англии.

Центральный банк отметил, что торговля на основных британских рынках, которые все еще функционируют нормально, стала более дорогостоящей, при этом коридор цен спроса и предложения по краткосрочным золотообрезным облигациям вырос более чем в два раза по сравнению со средним значением за 2021 год. "Условия могут продолжить ухудшаться, особенно если рыночная волатильность станет еще сильнее", — отметил центробанк.

Банк Англии также сообщил, что проведет глубокий анализ функционирования рынка сырьевых товаров. Торговля на рынке металлов в марте была подвержена значительным перебоям из-за начала российской военной операции на Украине. Центральный банк сообщил, что в сентябре начнет проведение стресс-тестов за 2022 год, отложенных ввиду событий на Украине, и результаты, скорее всего, будут обнародованы в середине 2023 года.