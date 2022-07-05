МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Национальный клиринговый центр (НКЦ), входящий в группу Московской биржи, с 18 июня ограничит участникам торгов долю доллара в качестве валюты обеспечения в сделках, со 100% до 80%, следует из сообщения центрального контрагента. Путин разрешил вводить ограничения на пополнение зарубежных счетов

"С 18 июля 2022 года решением НКО НКЦ (АО) ограничивается прием долларов США в качестве валюты обеспечения исполнения обязательств по сделкам с частичным обеспечением…", — говорится на сайте НКЦ.

Как следует из таблицы на сайте НКЦ, эта доля будет снижена со 100% в обеспечении до 80%.

Ранее на ПМЭФ первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин отмечал, что считает правильным для участников торгов уменьшать валютную позицию в НКЦ.

НКО НКЦ (АО) выполняет функции клиринговой организации и центрального контрагента (ЦК) на финансовом рынке. Как центральный контрагент НКЦ берет на себя риски по заключаемым участниками в ходе биржевых торгов сделкам, выступая посредником между сторонами: продавцом для каждого покупателя и покупателем для каждого продавца, которые заменяют свои договорные отношения друг с другом соответствующими договорными обязательствами с ЦК.

Главная и основная функция НКЦ – обеспечить поддержание стабильности на обслуживаемых сегментах финансового рынка за счет осуществления современной, отвечающей международным стандартам системы управления рисками и предоставлять участникам такие клиринговые услуги, которые позволяют им эффективно использовать направляемые на рынок средства.