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В Великобритании назначили нового министра финансов
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По сообщению Даунинг-стрит, новым главой министресства финансов Великобритании стал бывший министр образования Надим Захави. Отмечается, что королева Елизавета II утвердила... ПРАЙМ, 06.07.2022
финансы, новости, великобритания, минфин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. По сообщению Даунинг-стрит, новым главой министресства финансов Великобритании стал бывший министр образования Надим Захави.
Отмечается, что королева Елизавета II утвердила назначение Захави.
"Достопочтенный член парламента Надим Захави станет канцлером казначейства", — говорится в сообщении ведомства.