МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. По сообщению Даунинг-стрит, новым главой министресства финансов Великобритании стал бывший министр образования Надим Захави.

"50-фунтовая банкнота Великобритании

Британский фунт опустился ниже 1,19 доллара впервые с марта 2020 года

Отмечается, что королева Елизавета II утвердила назначение Захави.

"Достопочтенный член парламента Надим Захави станет канцлером казначейства", — говорится в сообщении ведомства.