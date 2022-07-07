МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Нацбанк Украины (НБУ) сообщил о сокращении международные резервов страны за июнь сократились на 9% – до 22,756 миллиарда долларов. Spiegel: немцы возмутились желанием Украины получить 720 миллиардов евро

"По состоянию на 1 июля международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 22 756,9 миллиона долларов США. За июнь они сократились на 9%", — сообщили в пресс-службе регулятора.

Как пояснили в НБУ, такое изменение связано с продажей валюты на межбанковском валютном рынке, при этом активизация поступления официальной международной помощи Украине компенсировала эту продажу частично. Что в свою очередь также обусловило монетизацию дефицита бюджета со стороны Нацбанка Украины.

"Так, поступления от экспорта товаров и услуг и от трудовых мигрантов были ниже затрат на оборону, импорт и расчеты с международными платежными системами. Последние осуществляются с учетом расходов граждан по гривневым платежным картам за рубежом", — уточнили в НБУ.

В Нацбанке отметили, что в июне на соответствующие счета поступило 967,4 миллиона долларов США от Всемирного банка, 779 миллионов долларов США – от правительства Канады и еще 479,4 миллионов долларов США – от Агентства по международному сотрудничеству Японии. В целом валютные поступления на счета правительства в Нацбанк Украины по итогам прошлого месяца составили 2 763,0 миллиона долларов США.