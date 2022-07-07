МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 35 (2367).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 6121-У от 20.04.2022 "О внесении изменений в Указание Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 69018 от 27.06.2022, вступает в силу с 2.10.2022/;

— указание № 6169-У от 24.06.2022 "Об установлении режима счета типа "И" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 69077 от 30.06.2022, вступает в силу со дня официального опубликования/;

— указание № 6193-У от 1.07.2022 "О признании утратившим силу Указания Банка России от 8 мая 1998 года № 224-У "О временном порядке использования кредитными организациями балансовых счетов 47414 и 47415" /вступает в силу с 1.01.2024/;

— указание № 6194-У от 1.07.2022 "О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России по порядку ведения бухгалтерского учета операций с драгоценными металлами в кредитных организациях" /вступает в силу с 1.01.2024/;

— информационное сообщение № ИН-019-39/89 от 28.06.2022 "О мерах по снижению регуляторной и надзорной нагрузки на организаторов торговли в 2022 году".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1.06.2022; сообщение об исключении Банка "Прохладный" ООО из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов; перечень нормативных актов, распорядительных документов, писем и методических рекомендаций Банка России, а также аналитических и справочно-статистических материалов, опубликованных в "Вестнике Банка России" в 2 квартале 2022 года; объявления Банка России.