Эксперт рассказал, сколько могут сэкономить застройщики при рефинансировании кредитов
МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Застройщики смогут экономить около 270 миллиардов рублей, если им разрешат перекредитоваться по сделкам проектного финансирования. Такое мнение выразил исполнительный директор клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский.
По его словам, в Москве застройщики потенциально могут сэкономить на рефинансировании до 100 миллиардов рублей, а в России без учета Москвы — до 170 миллиардов рублей. Он отметил, что эти средства могли бы стать как их дополнительной прибылью, так и пойти на запуск новых проектов.
Эксперт также добавил, что из 91 российского банка в процессе выдачи проектного финансирования участвуют только 34. При этом стройки свыше 1 миллиона "квадратов" кредитуют лишь лишь восемь игроков. По его словам, еще девять банков финансируют больше 100 тысяч "квадратов", остальные — очень малые объемы.
"То есть у нас практически монополия. Данная ситуация выглядит не совсем справедливой и не совсем рыночной", — подчеркнул он.
Ранее стоимость кредитов застройщикам увеличилась из-за геополитической ситуации в стране и возросшей ключевой ставки. В связи с этим были приняты меры поддержки стройотрасли, в том числе по субсидировании процентной ставки по кредитам для застройщиков до 15%. Однако на фоне возвращения ключевой ставки на докризисный уровень ставки кредитования застройщиков также снижаются.
https://1prime.ru/finance/20220711/837452073.html