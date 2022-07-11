МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Застройщики смогут экономить около 270 миллиардов рублей, если им разрешат перекредитоваться по сделкам проектного финансирования. Такое мнение выразил исполнительный директор клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский. Путин оценил работу российского строительного комплекса

По его словам, в Москве застройщики потенциально могут сэкономить на рефинансировании до 100 миллиардов рублей, а в России без учета Москвы — до 170 миллиардов рублей. Он отметил, что эти средства могли бы стать как их дополнительной прибылью, так и пойти на запуск новых проектов.

Эксперт также добавил, что из 91 российского банка в процессе выдачи проектного финансирования участвуют только 34. При этом стройки свыше 1 миллиона "квадратов" кредитуют лишь лишь восемь игроков. По его словам, еще девять банков финансируют больше 100 тысяч "квадратов", остальные — очень малые объемы.

"То есть у нас практически монополия. Данная ситуация выглядит не совсем справедливой и не совсем рыночной", — подчеркнул он.

Ранее стоимость кредитов застройщикам увеличилась из-за геополитической ситуации в стране и возросшей ключевой ставки. В связи с этим были приняты меры поддержки стройотрасли, в том числе по субсидировании процентной ставки по кредитам для застройщиков до 15%. Однако на фоне возвращения ключевой ставки на докризисный уровень ставки кредитования застройщиков также снижаются.