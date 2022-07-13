ВАШИНГТОН, 13 июл — ПРАЙМ. Банк Канады в среду повысил ключевую процентную ставку сразу на 100 базисных пунктов, до уровня 2,5%, для борьбы с растущей инфляцией, что стало самым значительным единовременным повышением с 1998 года. Названа реальная опасность "умопомрачительных темпов роста" доллара

Банк также заявил, что продолжит политику количественного ужесточения.

Как отмечается в сообщении регулятора, темпы роста потребительских цен в Канаде оказались сильнее, чем ЦБ прогнозировал в апреле, и с большой вероятность останутся на уровне 8% в течение следующих месяцев.

"Глобальные факторы инфляции, включая военные действия на Украине и продолжающиеся разрывы цепочек поставок, являются определяющими, цены на внутреннем рынке находятся под влиянием избыточного спроса и становятся все более выраженными", — заявили в Банке Канады.

По оценкам регулятора, экономика страны в третьем квартале замедлит рост до 2% против 4% по итогам второго квартала, а всего за 2022 год прибавит 3,5%. В 2023 году рост ВВП ожидается на уровне 1,75%, а в 2024 — на уровне 2,5%.

Следующее решение по ключевой ставке ЦБ примет 7 сентября 2022 года.