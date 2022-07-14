МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Европейская расчетно-клиринговая организация Clearstream решила возобновить с 18 июля конвертацию депозитарных расписок российских эмитентов, говорится в сообщении организации. Инвестор предупредил, какие акции рухнут до конца года

"Clearstream рассчитывает возобновить с 18 июля исполнение поручений на конвертацию депозитарных расписок при условии, что получит от агентов гарантии того, что НРД не будет получать экономической выгоды", — сообщил депозитарий.

Конвертация депозитарных расписок в акции российских компаний была приостановлена в связи с включением Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Мосбиржи) в санкционный список Евросоюза.

НРД принял решение до 31 июля не взимать комиссию за услуги по переводу российских акций на счета или со счетов депо агентов депозитарных расписок. Такой механизм не нарушает действующие санкции ЕС, так как НРД не получит никакой экономической выгоды в результате конвертации бумаг, сообщил Clearstream.