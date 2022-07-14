МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Объем денежной базы в России в широком определении по состоянию на 1 июля составил 19,168 триллиона рублей после 18,664 триллиона на 1 июня, сообщил Банк России. Международные резервы России снизились за неделю на 2,4%

Таким образом, за месяц показатель вырос на 504 миллиарда рублей, или на 2,7%.

Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (14,033 триллиона рублей на 1 июля). Кроме того, она включает в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (1,809 триллиона), обязательные резервы (146 миллиардов) и депозиты кредитных организаций в Банке России (3,18 триллиона рублей).