Денежная база России в узком определении выросла за неделю на 0,8%
Денежная база России в узком определении увеличилась за неделю по 8 июля до 14,281 триллиона рублей
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 8 июля составил 14,281 триллиона рублей после 14,169 триллиона на 1 июля, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за этот период увеличилась на 112,6 миллиарда рублей, или на 0,79%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
https://1prime.ru/finance/20220715/837498649.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.