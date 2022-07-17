ДЕРБЕНТ (Республика Дагестан), 17 июл — ПРАЙМ. Объем выдачи ипотеки российскими банками в текущем году снизятся по сравнению с прошлогодним уровнем, но не критично, сообщил глава Сбербанка Герман Греф. Греф назвал два способа сдержать укрепление курса рубля

Российские банки по итогам прошлого года выдали 1,9 миллиона ипотечных кредитов на рекордные 5,7 триллиона рублей. Замминистра финансов Алексей Моисеев ранее говорил, что министерство рассчитывает, что российские банки в нынешнем году выдадут ипотечных кредитов не меньше, чем по итогам года прошлого. В то же время зампред правления Сбербанка Кирилл Царев в интервью РИА Новости в июне говорил, что ждет снижения выдачи ипотеки банком на 20-30% по сравнению с прошлогодним уровнем в 2,9 триллиона рублей.

"Что касается объемов выдачи ипотеки по итогам текущего года, пока рано говорить об этом — думаю, что снижение будет, но не критичное. Цифры есть смысл называть ближе к концу года, когда картина будет более полной", — сказал он журналистам после церемонии открытия фонтанного комплекса, постороннего в Дербенте при поддержке Сбербанка.