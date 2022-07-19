ООН, 19 июл — ПРАЙМ. Тенденция к переходу на расчеты с ООН в национальных валютах будет пробивать себе дорогу – никто не хочет зависеть от Вашингтона в вопросе долларовых транзакций, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Минпромторг надеется на активизацию расчетов в нацвалютах в рамках ШОС

"Вообще тенденция использования национальных валют, наверное, будет набирать силу и пробивать себе дорогу. Потому что использование доллара в политических целях, в качестве экономического и политического оружия не нравится ни одному члену международного сообщества", — сказал Вершинин, отвечая на вопрос РИА Новости о том, когда Москва рассчитывает перейти на расчеты в рублях с ООН.

По его словам, "те санкции, которые на РФ наложили, препятствуют российским финансовым транзакциям". "Мы продолжаем быть очень ответственными людьми и переводим те средства, которые должны переводить, будучи ответственными членами ООН. Отмечаем работу Секретариата ООН, который отчасти помог осуществить некоторые выплаты в долларах", — отметил дипломат.

"Но мы, естественно, понимаем, что такое ручное управление не должно иметь место. Надо вести дело к тому, чтобы были надежные средства выплаты взносов в ООН", — подчеркнул Вершинин.

"Считаю, что переход к большему использованию национальных валют в международных финансовых отношениях – такой подход будет дальше пробивать себе дорогу. Не думаю, что кто-либо хотел бы зависеть от того, будет ли включен стоп-кран в Вашингтоне при том или ином платеже", — заключил он.