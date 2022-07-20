ВАШИНГТОН, 20 июл — ПРАЙМ. Шестерка стран-кредиторов Украины согласилась предоставить ей отсрочку с обслуживанием суверенного долга до конца 2023 года с возможностью пролонгации еще на год, сказано в их совместном заявлении. Правительство Украины планирует согласовать отсрочку выплаты госдолга

Группа в составе Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании и США призвали других держателей украинских обязательств также пойти навстречу Киеву, который просит отложить на два года выплаты, запланированные с начала августа.

"Мы, официальные двусторонние кредиторы Украины, намерены предоставить скоординированную отсрочку обслуживания долга Украиной с 1 августа 2022 года до конца 2023-го с возможностью дополнительного года", — сказано в заявлении.

По данным агентства Рейтер, речь идет о платежах на сумму в 1,2 миллиарда долларов. Украинские власти просят отложить процентные выплаты и продлить сроки погашения облигаций.

Готовность пойти на уступки кредиторы объяснили "исключительными обстоятельствами", в которых оказалась Украина, и "образцовым" выполнением ею своих обязательств в прошлом.