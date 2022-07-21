МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 8 по 15 июля снизились на 1,3% и составили 565,3 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ РФ. Эксперт объяснил текущее ослабление рубля

"Объем международных резервов по состоянию на 15 июля составил 565,3 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 7,4 миллиарда долларов США, или на 1,3%, под воздействием отрицательной переоценки", — сообщил регулятор.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли 630,6 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.