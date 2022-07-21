Международные резервы России сократились до 565,3 миллиарда долларов
Международные резервы России сократились по состоянию на 15 июня до 565,3 миллиарда долларов
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МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 8 по 15 июля снизились на 1,3% и составили 565,3 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ РФ.
"Объем международных резервов по состоянию на 15 июля составил 565,3 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 7,4 миллиарда долларов США, или на 1,3%, под воздействием отрицательной переоценки", — сообщил регулятор.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли 630,6 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
https://1prime.ru/finance/20220721/837561469.html
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