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2022
https://1prime.ru/finance/20220722/837571449.html
Регулятор ждет роста ипотеки в текущем году до 13-18%
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Банк России улучшил прогноз по темпам роста ипотеки в 2022 году до 13-18% с 10-15%, следует из среднесрочного прогноза регулятора. Также регулятор прогнозирует, что темпы роста... ПРАЙМ, 22.07.2022
финансы, бизнес, новости, недвижимость, цб рф, ипотека, кредиты, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Банк России улучшил прогноз по темпам роста ипотеки в 2022 году до 13-18% с 10-15%, следует из среднесрочного прогноза регулятора.
Также регулятор прогнозирует, что темпы роста ипотечного кредитования в 2023-2024 годах составят 10-15%.
Банк России на заседании совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку сразу на 1,5 процентного пункта — до 8% годовых.