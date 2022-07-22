МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Банк России улучшил прогноз по темпам роста ипотеки в 2022 году до 13-18% с 10-15%, следует из среднесрочного прогноза регулятора. Путин поручил ограничить ставку льготной ипотеки семью процентами

Также регулятор прогнозирует, что темпы роста ипотечного кредитования в 2023-2024 годах составят 10-15%.

Банк России на заседании совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку сразу на 1,5 процентного пункта — до 8% годовых.